Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 11 mai, ora 12:00 – 14 mai, ora 10:00, ce vizează fenomene de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării.

Potrivit meteorologilor, în această perioadă sunt prognozate: averse moderate cantitativ; descărcări electrice; intensificări ale vântului; grindină pe arii restrânse; răcirea accentuată a vremii; precipitații mixte la munte.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–30 l/mp, iar izolat pot depăși 40–50 l/mp.

Vântul va sufla temporar cu intensificări, atingând viteze de aproximativ 45–50 km/h.

Meteorologii anunță că marți, 12 mai, temperaturile vor scădea semnificativ în vestul și nord-vestul țării, iar miercuri, 13 mai, răcirea se va extinde și în restul regiunilor, astfel încât valorile termice vor coborî sub normalul perioadei.

În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi (13/14 mai), sunt așteptate precipitații mixte.

De asemenea, ANM a emis o ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN pentru intervalul 11 mai, ora 13.00 – 12 mai, ora 14.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate.

Zone afectate: Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte.

În Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, pe arii restrânse intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.