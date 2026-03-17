Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina, sub coordonarea procurorului de caz, desfășoară cercetări într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, în urma unui incident semnalat în seara de 16 martie prin SNUAU 112.

Ajunși la fața locului, într-un imobil din Vișeu de Jos, oamenii legii au descoperit o femeie în vârstă de 70 de ani, care prezenta arsuri pe corp. La examinarea preliminară, nu au fost identificate urme de violență.

Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.