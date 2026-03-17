Serviciul Public Ambient Urban din Baia Mare anunță demararea unei noi campanii de deratizare pe întreg teritoriul municipiului, începând cu data de 23 martie 2026. Acțiunea se va desfășura până pe 8 aprilie 2026, cu posibilitatea de prelungire în funcție de necesități.

Intervenția vizează combaterea rozătoarelor prin amplasarea de stații speciale de intoxicare cu momeală raticidă, conform Programului unitar de combatere a vectorilor aprobat prin HCL nr. 46/2026. Aceste stații vor fi poziționate în apropierea clădirilor civile, fiind concepute astfel încât să limiteze contactul cu oamenii și animalele de companie.

Substanța utilizată în cadrul campaniei este Racumin Expert, un produs pe bază de cumatetralil (0,027%), din categoria anticoagulantelor. Acesta este avizat de Ministerul Sănătății, prin Comisia Națională pentru Produse Biocide, și este însoțit de toate documentele necesare, inclusiv fișa de siguranță și declarația de conformitate.

Autoritățile locale recomandă cetățenilor să evite manipularea stațiilor de intoxicare și să supravegheze animalele de companie în perioada desfășurării acțiunii.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela numerele de telefon: 0262 225 773 sau 0725 133 155.