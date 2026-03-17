Vești bune pentru iubitorii de tradiții! Muzeul Satului Baia Mare dă startul înscrierilor pentru atelierul „Meșteșuguri din bătrâni – atelier de încondeiat ouă”, organizat în Săptămâna Mare.

Evenimentul va avea loc marți, 7 aprilie, de la ora 14:00, la sediul muzeului, oferind participanților ocazia de a descoperi și practica unul dintre cele mai frumoase obiceiuri tradiționale românești.

Înscrierile se fac telefonic, în intervalul orar 08:00 – 16:00, la numărul 0262 276 895, în limita locurilor disponibile. Taxa de participare este de 20 de lei (adult + copil).

Atelierul se va desfășura la Muzeul Satului Baia Mare, situat pe strada Dealul Florilor, nr. 1, și se adresează tuturor celor care doresc să se apropie de tradiții și să petreacă timp de calitate într-un cadru autentic.

Organizatorii îi așteaptă pe participanți cu drag, într-o atmosferă caldă, plină de culoare și spirit pascal.