În această perioadă, IPJ Maramureș și ISU Maramureș își unesc forțele pentru a preveni și combate producerea unor tragedii, pentru a limita consecințele provocate ca urmare a unor neglijențe și mai ales, pentru a salva vieți.

În contextul manifestării incendiilor de vegetație uscată din județul nostru, în cursul zilei de ieri, 16 martie a.c., poliţiştii și pompierii maramureșeni au intervenit cu promptitudine în zonele în care au fost semnalate incendii, limitând extinderea focului și prevenind producerea unor pagube semnificative.

Mobilizarea exemplară a echipei de intervenție a condus la lichidarea rapidă a trei incendii, sesizate în decurs de o oră.

În jurul orei 13:50, în timpul misiunii de recunoaștere efectuată de pompieri cu sprijinul elicopterului Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviație al M.A.I., a fost observat un focar în stadiu incipient, localizat pe raza localității Breb. Pentru a împiedica propagarea acestuia au fost efectuate două aruncări punctuale asupra focarului, reușindu-se astfel lichidarea lui. Concomitent, politiștii au intervenit la sol, iar ca urmare a verificărilor efectuate, o femeie a fost sancționată contravențional pentru nerespectarea prevederilor legale cu amendă în cuantum de 2.500 de lei.

În jurul orei 13.30, echipa comună a intervenit la un incendiu de vegetație, pe un teren extravilan din localitatea Câmpulung la Tisa. Din nefericire, focul s-a extins la un teren din vecinătate, unde se cultiva lavandă. Pentru nerespectarea obligației de a nu arde vegetația ierboasă, un bărbat a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 7.500 de lei. Totodată, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

În jurul orei 13.00, o altă infracțiune de distrugere a fost constată de polițiști după ce au intervenit împreună cu pompierii la un incendiu sesizat pe raza localității Bogdan Vodă, întrucât focul s-a extins la o anexă din lemn.

Tot ieri, în localitatea Berința, o persoană a fost sancționată cu amendă în cuantum de 2.500 de lei pentru arderea materialelor combustibile fără luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului.

Reamintim cetățenilor că incendierea vegetației uscate este interzisă și costituie contravenție, iar în unele situații, în funcție de împrejurări, poate constitui o faptă penală.

Autoritățile vă recomandă:

– respectarea strictă a legislației care interzice arderea miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului sau vegetaţiei ierboase;

– respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor;

– sesizarea de urgență a autorităților în cazul observării unui incendiu.

În fața incendiilor, solidaritate și curajul celor care intervin ne reamitesc că fiecare gest responsabil poate salva bunurile, mediul, dar mai ales viața.