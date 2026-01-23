În noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 00:15, polițiștii au oprit pe D.N. 1C un autoturism la volanul căruia a fost identificat un tânăr de 25 de ani.

Polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest rezultatul indicând concentrația de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Sub supravegherea procurorului de caz polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale!