Luna februarie are o semnificație specială la Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”, unde publicul este invitat să descopere sau să redescopere moștenirea artistică a maestrului Hollósy Simon, una dintre figurile fondatoare ale artei moderne din Baia Mare.

Anul 2026 marchează 130 de ani de la înființarea Coloniei Pictorilor, moment definitoriu pentru destinul cultural al orașului. În acest context aniversar, muzeul celebrează nașterea artistului care, în 1896, a pus bazele unei comunități artistice ce avea să transforme Baia Mare într-un reper al artei europene.

Pe simezele expoziției permanente, vizitatorii pot admira o lucrare cu totul specială: portretul lui Hollósy Simon, realizat în cărbune de Krizsán János, viitor profesor și nume de referință al Școlii de pictură băimărene. Mai mult decât o simplă reprezentare, portretul propune un dialog vizual între generații, reunind trecutul și viitorul unei școli artistice care continuă să inspire.

Prin această invitație, Muzeul Județean de Artă îi cheamă pe iubitorii de cultură să privească chipul celui care a schimbat definitiv identitatea artistică a orașului și să onoreze, împreună, o moștenire vie, care dăinuie de peste un secol.