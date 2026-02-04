Pe baza noilor metode de testare anunţate de autorităţile europene, Nestlé România a decis extinderea rechemării de la consumatori iniţiate la data de 06.01.2026, prin includerea a două loturi de formulă de lapte pentru sugari. Motivul retragerii este acela de a avea un nivel nedetectabil de cereulidă în formulele de lapte pentru sugari.

Produse vizate:

NAN 1 Optipro 800 g – lot nr. 53410346AE, data limită de consum 31.12.2027

NAN 1 Comfortis 800 g – lot nr. 53430346AF, data limită de consum 31.12.2027

Recomandare pentru consumatori:

Persoanele care au achiziţionat produse din loturile menţionate sunt rugate sa nu le ofere spre consum. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea contravalorii.

Pentru informaţii suplimentare, consumatorii pot contacta gratuit: 0800 863 785 (luni–vineri, 09:00–18:00) sau e-mail: contact@ro.nestle.com