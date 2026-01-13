O parte semnificativă a cartierului Vasile Alecsandri din Baia Mare se află, în aceste momente, în beznă, din cauza unei avarii majore la rețeaua de electricitate. Alimentarea cu energie electrică este întreruptă pe porțiuni întinse din Bulevardul Republicii, strada Lupului, Garoafei, precum și în zona de case din apropiere.

Potrivit informațiilor pe surse, problema este cauzată de avarierea unui cablu electric subteran, ceea ce a dus la sistarea furnizării curentului electric pentru un număr mare de locuințe.

Echipele de intervenție au ajuns deja la fața locului și au demarat lucrările necesare pentru remedierea situației. Totuși, intervenția este una complexă, având în vedere natura avariei și condițiile din teren.

Situația este cu atât mai delicată cu cât temperaturile exterioare sunt scăzute, iar majoritatea locuințelor din zonele afectate sunt racordate la sisteme de încălzire centrală dependentă de energia electrică, ceea ce amplifică disconfortul resimțit de locatari.

ACTUALIZARE:

După aproximativ 30 de minute de la întreruperea alimentarii cu energie electrică, cartierul Alecsandri a fost din nou luminat!