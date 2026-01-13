Două tipuri de bilete sunt disponibile pentru Gala Caritabilă FII SUPEREROU ÎN RING, care are loc în 24 ianuarie, de la ora 17.00, la Sala Sporturilor Baia Mare. Ambele sunt disponibile, începând de astăzi, și la sediul ASSOC.

Sunt bilete VIP, care presupun prezența la doi pași de ring și de locul acțiunii, dar și o tratație specială – bufet și băuturi, la 100 de lei. Sunt însă și bilete pentru fani înfocați, a căror valoare este de 30 de lei.

Indiferent care, pe ambele le puteți achiziționa de la ASSOC, de la colegele noastre din Centrul de Zi. Astfel, veți avea ocazia să îi cunoașteți și pe tinerii cu dizabilități în beneficiul cărora se organizează evenimentul de către Asociația Energia Mișcării și Alpha Mixed Martial Arts Academy Baia Mare.

Toate detaliile deespre eveniment le găsiți în pagina creată special pentru acest eveniment https://fb.me/e/5HWXx7mZ