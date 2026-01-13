Premierul Ilie Bolojan i-a transmis marți președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației a lui Daniel David, ca urmare a demisiei.

Interimatul ar urma să fie preluat de prim-ministru, reiese dintr-un comunicat transmis de Guvern.

Bolojan poate ocupa în mod interimar și funcția de ministru al Educației cel mult 45 de zile, conform legii. Premierul a mai fost interimar pe funcția de vicepremier lăsată liberă de Dragoș Anastasiu mai mult de 45 de zile.

„Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitaţia de a deveni ministru al Educaţiei şi Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia.

Recent am primit confirmarea. Deşi demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, aşa cum a fost şi colaborarea noastră”, a transmis Daniel David atunci.