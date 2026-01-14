Aș avea o rugăminte din suflet pentru șoferii experimentați, cei care au trecut prin multe ierni și se simt stăpâni pe volan. Haideți să avem puțină răbdare și pentru cei care nu se simt la fel de siguri. Nu toți avem aceleași reflexe, aceeași mașină sau același curaj.

Dacă cineva merge mai încet în fața ta, te rog, nu claxona nervos. Ia-o mai ușor și tu. Crede-mă, ajungi acasă în siguranță, chiar dacă durează câteva minute în plus. La 40 sau 50 km pe oră nu se oprește lumea în loc. Mult mai rău este atunci când traficul se blochează ore întregi pentru că cineva a forțat și a ajuns într-o epavă, iar salvatorii se luptă să îl scoată de acolo.

Să mergi încet nu e o rușine. Mult mai dureros este să îți vezi mașina distrusă și să ajungi pe un pat de spital. Mai bine să îți îmbrățișezi familia cu 5 minute mai târziu, decât să ajungi acasă după săptămâni de spitalizare sau, mai rău, să nu mai ajungi deloc.

Ai grijă de tine și de cei din jur. Drumul nu pleacă nicăieri.