Un mesaj de avertizare distribuit în mediul online atrage atenția asupra comportamentului unui bărbat care ar fi încercat să filmeze femei și fete pe sub fuste, într-un centru comercial din Baia Mare.

Potrivit relatării publicate pe rețelele sociale, incidentul ar fi avut loc în 12 februarie, în jurul orei 16:00, în incinta unui mall din municipiu. Persoana care a făcut publică situația susține că l-ar fi surprins pe bărbat în timp ce încerca să o filmeze, dar și să îndrepte telefonul către o altă tânără. Aceasta afirmă că l-ar fi oprit, însă bărbatul ar reveni frecvent în zonă cu același comportament.

Autoarea mesajului susține că l-ar mai fi întâlnit pe individ și în urmă cu aproximativ doi ani, în timpul unui eveniment public din oraș, când ar fi avut loc un incident similar.

În spațiul public, astfel de fapte pot întruni elementele constitutive ale infracțiunii de violare a vieții private, dacă sunt confirmate de anchetă. Până la acest moment, nu au fost comunicate oficial informații privind o eventuală plângere depusă la Poliție sau demararea unei anchete.

Autoritățile recomandă persoanelor care se confruntă cu situații similare să sesizeze imediat paza centrului comercial sau să apeleze 112, precum și să depună plângere pentru ca faptele să poată fi investigate.

Părinții și tinerii sunt sfătuiți să manifeste prudență în spațiile aglomerate și să anunțe imediat orice comportament suspect.