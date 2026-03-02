Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a făcut declarații tranșante, la Digi24, despre războiul declanșat de Statele Unite ale Americii și aliații săi împotriva Iran. Potrivit acestuia, conflictul are două obiective majore, iar eșecul lor ar avea consecințe ireversibile la nivel global.

„Nu mai există variantă de dat înapoi, indiferent care sunt costurile economice”, a subliniat Traian Băsescu, avertizând că miza acestui conflict depășește cu mult granițele regiunii.

Două obiective decisive

Fostul șef al statului a explicat că scopul războiului este transformarea Iranului într-o țară care să nu mai reprezinte un pericol regional.

„Sunt două obiective de atins pentru a face din Iran o țară care să nu mai fie agresor regional”, a declarat Băsescu.

Primul obiectiv este schimbarea regimului de la Teheran, lucru care, spune el, încă nu s-a produs. Al doilea obiectiv, considerat la fel de crucial, este capturarea și eliminarea completă a tuturor dezvoltărilor nucleare realizate de Iran.

„Iranul este mai aproape ca niciodată de bomba nucleară”

Traian Băsescu a pus sub semnul întrebării eficiența loviturilor anterioare asupra infrastructurii nucleare iraniene, amintind de declarațiile făcute în trecut de Donald Trump.

„În urmă cu șase luni, ni se spunea că super-bomba americană a făcut praf instalațiile nucleare. Realitatea arată că nu li s-a întâmplat nimic, iar iranienii sunt tot mai aproape de realizarea bombei nucleare”, a spus fostul președinte.

În acest context, Băsescu consideră că durata conflictului este irelevantă.

„Că va fi o săptămână, că vor fi două sau trei luni, aproape că nu contează. Important este ca aceste două obiective să fie atinse.”

Avertisment fără echivoc

Traian Băsescu a lansat un avertisment dur privind consecințele unui eșec militar.

„Dacă se ratează obiectivul deposedării Iranului de arma nucleară, Iranul nu va mai putea fi oprit. Un alt război de asemenea dimensiuni nu va mai face nimeni”, a declarat acesta.

Potrivit fostului președinte, miza reală a conflictului este prevenirea apariției unei puteri nucleare agresive în Orientul Mijlociu, capabile să destabilizeze definitiv regiunea și echilibrul global.