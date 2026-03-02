Municipiul Baia Mare anunță închiderea temporară a circulației vehiculelor pe strada Șteampului, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Podul Viilor și intersecția cu strada Lăcătuș.

Restricțiile vor fi aplicate în perioada 3 martie 2026, ora 09:00 – 4 martie 2026, ora 24:00, pentru executarea unor lucrări de refacere a carosabilului (pavaj) la intersecția străzii Podul Viilor cu strada Șteampului.

Pe durata intervențiilor, riveranii vor putea avea acces către locuințe prin utilizarea străzilor limitrofe, astfel încât disconfortul să fie redus la minimum.

Reprezentanții administrației locale le mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și își cer scuze pentru eventualele inconveniente create de aceste restricții temporare de trafic.