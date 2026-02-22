La data de 21 februarie a.c., în jurul orei 22.40, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112, de către o femeie, cu privire la faptul ca fostul soț a agresat-o fizic.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat persoanele, iar din verificările efectuate a reieșit faptul că aspectele sesizate se confirmă.

În fapt, pe fondul consumului de alcool, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe fosta soție, iar ulterior i-ar fi luat telefonul mobil și ar fi părăsit imobilul.

În cauză, polițiștii au întocmit formular de evaluare a riscului, fiind emis, în favoarea femeii, un ordin de protecție provizoriu.

Se continuă cercetările