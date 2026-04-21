Un eveniment dedicat promovării prevenției în domeniul sănătății va avea loc joi, 23 aprilie, în orașul Seini. Întâlnirea, intitulată „Importanța prevenției în sănătate”, este programată de la ora 17:00, la Centrul Multifuncțional, situat pe strada 22 Decembrie, în apropierea stadionului „Dumitru Jula”.

Participanții vor avea ocazia să asculte medici specializați, care vor aborda teme esențiale legate de prevenție și impactul deciziilor de zi cu zi asupra stării de sănătate pe termen lung. Discuțiile vor evidenția rolul informării și al conștientizării în menținerea unei vieți sănătoase.

Organizatorii subliniază că fiecare pas către o sănătate mai bună începe prin educație și alegeri responsabile, invitând publicul larg să ia parte la acest eveniment informativ.