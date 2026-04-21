Conform EduPedu și Monitorul Oficial, elevii și studenții cu vârsta de până la 26 de ani pot depune, până la 15 mai 2026, cererile pentru a primi un sprijin financiar de 200 de euro destinat achiziției de calculatoare, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial marți, 21 aprilie.

Programul, derulat de Ministerul Educației și Cercetării, se adresează tinerilor proveniți din familii cu venituri reduse, pragul maxim fiind de 500 de lei brut lunar pe membru de familie.

Conform calendarului oficial, listele cu beneficiarii vor fi afișate în unitățile de învățământ pe 26 iunie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 24 iulie. Cei nemulțumiți vor putea depune contestații în perioada 1–3 iulie.

Bonurile valorice, în cuantum de 200 de euro, vor fi distribuite între 31 august și 12 septembrie, urmând să poată fi utilizate pentru achiziția de calculatoare în intervalul 7 septembrie – 16 octombrie. Beneficiarii trebuie să depună ulterior dovada achiziției până la finalul lunii octombrie.

În ultimii ani, numărul beneficiarilor a fost în scădere: 2.170 în 2023, 1.912 în 2024 și 1.805 în 2025, potrivit datelor oficiale.

Programul face parte din măsurile de sprijin pentru accesul la educație digitală, însă rămâne limitat ca acoperire, raportat la numărul total de elevi și studenți din România.