Elevii români au obținut rezultate remarcabile la cea de-a 17-a ediție a International Advanced Tournament in Informatics, desfășurată online în perioada 15–17 aprilie 2026, reușind să câștige șase medalii de aur și două de argint, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării. Performanța confirmă nivelul ridicat al pregătirii în informatică al elevilor români, într-o competiție internațională de top.

În competiția juniorilor, medaliile de aur au fost obținute de Danciu Traian (locul I), Nemțișor Andrei (locul II) și Boac Mihai Cosmin, în timp ce Pipernea Radu a obținut medalia de argint.

La categoria seniori, România a fost reprezentată de Voicu Mihai-Valeriu (medalie de aur, locul II), Neculau Rareș-Andrei și Rebengiuc Mircea Maxim, toți medaliați cu aur, precum și de Petrean Roland, care a obținut argintul.

Coordonarea loturilor a fost asigurată de profesori și specialiști din mediul academic și preuniversitar, iar proba s-a desfășurat în format instituționalizat, la Colegiul Național „Grigore Moisil”, cu sprijinul Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Competiția International Advanced Tournament in Informatics este una dintre cele mai prestigioase întreceri dedicate elevilor pasionați de informatică, reunind anual participanți de top din mai multe țări. Rezultatele obținute de elevii români consolidează tradiția performanței în domeniul IT și confirmă potențialul noilor generații în competițiile internaționale.