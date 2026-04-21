Elevii din județul Maramureș au obținut rezultate deosebite la etapele naționale ale olimpiadelor din aria curriculară Tehnologii, desfășurate în perioada 7–10 aprilie 2026, potrivit Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.

În domeniul Agricultură – Creșterea animalelor, elevii de la Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” s-au remarcat prin performanțe notabile: Ciorba Petre Alexandru (clasa a XI-a) a obținut Premiul I, iar Bocuț Remus Florin a fost recompensat cu mențiune. La secțiunea Cultura plantelor, Szilagyi Krisztian Junior a obținut, de asemenea, mențiune.

La disciplina Electronică, automatizări și telecomunicații, Ianoș Sebastian Mihai, elev al Liceul Tehnologic „George Barițiu”, a câștigat Premiul II.

Elevii din ciclul gimnazial au obținut rezultate excelente la Educație tehnologică și aplicații practice: Mut Rocsana Maria, de la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu”, a obținut Premiul I, iar Moș Vasile Aurel, de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, a primit mențiune.

La Industria textilă și pielărie, elevele Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Pop Maria și Bîrlea Lăcrimioara Andreea, au fost distinse cu mențiuni.

Domeniul Mecanică a adus rezultate foarte bune pentru elevii de la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”: Caciar Fabian a obținut Premiul I, iar Groza Bogdan Andrei a primit Premiul III.

În domeniul Turism și alimentație, Opriș Alexandra Emanuela, elevă a Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, a obținut mențiune. La Economic, administrativ și comerț, Lar Răzvan Gabriel a câștigat Premiul II, iar Mihalyi Paulina, elevă a Liceul Borșa, a fost recompensată cu mențiune.

Reprezentanții Inspectoratul Școlar Județean Maramureș au transmis aprecieri atât elevilor, cât și cadrelor didactice care i-au pregătit, subliniind că aceste rezultate reflectă seriozitatea, implicarea și nivelul ridicat al pregătirii profesionale.