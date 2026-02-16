Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» găzduiește conferința „Aducerea acasă a lui Brâncuși – 150 de ani de la naștere”, un eveniment cultural și academic de amploare dedicat personalității și operei marelui sculptor, considerat Patriarhul sculpturii moderne.

Conferința este organizată de Editura ACTAEON BOOKS și Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, în parteneriat cu instituții și organizații implicate în proiect. Evenimentul va reuni elevi din țară și din diaspora, profesori, cercetători, istorici de artă, scriitori, artiști și iubitori ai operei brâncușiene.

Manifestarea va avea loc marți, 17 februarie, de la ora 16:00, la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».

Evenimentul face parte din seria manifestărilor dedicate Anului Constantin Brâncuși și din cadrul Proiectului Cultural-Educațional Internațional „Români celebri”, ediția a IV-a.

Moderatori vor fi dr. Dana Buzura-Gagniuc, manager al Revistei de Cultură „Nord Literar”, și Robert Strebel, manager al Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».