Polițiștii Biroului Siguranță Școlară au desfășurat ieri, 25 martie a.c., o activitate educativ-preventivă la una dintre clasele pregătitoare de la Liceul Teoretic “Pintea Viteazul” din orașul Cavnic.

În cadrul activității, polițiștii au oferit elevilor informații pentru prevenirea violenței în mediul școlar și a fenomenului de bullying.





De asemenea, cei mici au primit informații utile despre menținerea siguranței personale, importanța respectării regulilor de circulație , dar și a respectării legii, într-un mod interactiv și adaptat vârstei lor.

Momentul cu adevărat special a fost, însă, o surpriză pregătită de elevi, care, cu ocazia Zilei Poliției Române, le-au transmis polițiștilor, prin desen, aprecierea și recunoștința pe care le-o poartă.

Activitatea s-a încheiat cu multe zâmbete și îmbrățișări, încurajându-i pe polițiști să își continue misiunea cu aceeași determinare.