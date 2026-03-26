Miercuri, 25 martie, în intervalul orar 14.00-16.00, polițiștii din Sighetu Marmației au acționat alături de jandarmi și polițiști de frontieră.

Scopul acțiunii a vizat prevenirea și combaterea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 69 de autoturisme, iar ca urmare a nerespectării prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice au fost aplicate 36 de sancțiuni contravenționale.

De asemenea, în cazul unui conducător auto care prezenta un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 5.000 de lei.