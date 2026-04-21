Castelul Bánffy din Răscruci a fost distins cu Premiul European pentru Patrimoniu – Europa Nostra 2026, fiind singurul proiect din România recompensat în această ediție, potrivit unui anunț făcut de Consiliul Județean Cluj.

Distincția, acordată de Comisia Europeană și Europa Nostra, vine în urma unei competiții la care au fost înscrise 261 de proiecte din 40 de țări europene. Autoritățile locale îi încurajează acum pe susținători să voteze pentru ca monumentul să obțină și Premiul Publicului.

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a declarat că recunoașterea internațională confirmă eforturile depuse pentru restaurarea unui obiectiv de patrimoniu „de o valoare istorică inestimabilă”, exprimându-și încrederea că proiectul ar putea câștiga și votul publicului.

Castelul, construit în secolele XVIII-XIX, a fost reabilitat în 2023 în urma unui proiect de aproximativ 11,5 milioane de euro. Lucrările au vizat atât clădirea principală, cât și parcul și alte imobile conexe, readucând în atenție elemente arhitecturale și decorative precum vitraliile, tâmplăriile, șemineele sau sobele de teracotă.

În prezent, castelul reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție turistică din zona Văii Someșului Mic, contribuind la valorificarea patrimoniului cultural din Transilvania.