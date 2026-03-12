Portavionul USS Gerald R. Ford, unul dintre cele două trimise de Statele Unite pentru a sprijini operațiunea militară împotriva Iranului, a fost avariat joi de un incendiu, au anunțat mai multe surse pentru USNI News. Deși incendiul a fost stins, echipajul încă se ocupă de remedierea avariilor, potrivit unui oficial american.

„Pe 12 martie, USS Gerald R. Ford (CVN 78) a fost implicat într-un incendiu care a izbucnit în spațiile principale de spălătorie ale navei”, se arată într-un comunicat al Comandamentului Central al SUA, publicat pe site-ul de socializare X.

„Cauza incendiului nu a fost legată de luptă și este sub control. Nu există daune la instalația de propulsie a navei, iar portavionul rămâne complet operațional. Doi marinari primesc în prezent tratament medical pentru răni care nu le pun viața în pericol și sunt într-o stare stabilă. Informații suplimentare vor fi furnizate atunci când vor fi disponibile.”

Începând de miercuri, portavionul USS Gerald R. Ford operează în partea de nord a Mării Roșii, în largul coastei orașului Al Wajh din Arabia Saudită.