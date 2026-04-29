Specialiștii Serviciului Medicină Școlară și Universitară din cadrul Direcția de Asistență Socială Baia Mare desfășoară, în această perioadă, o serie de activități de informare în unitățile de învățământ, menite să îi ajute pe elevi să prevină mușcăturile de căpușă și să știe cum să reacționeze în cazul în care acestea apar. Campania vine în contextul creșterii timpului petrecut în aer liber, odată cu venirea sezonului cald, și are ca scop formarea unor comportamente responsabile în rândul copiilor și adolescenților.

Potrivit specialiștilor, una dintre cele mai eficiente metode de prevenție este purtarea hainelor care acoperă cât mai mult pielea atunci când elevii merg în zone cu vegetație abundentă, precum păduri, parcuri sau grădini. De asemenea, utilizarea substanțelor repelente, conform indicațiilor de pe etichetă, poate reduce semnificativ riscul de expunere.

După fiecare ieșire în natură, elevii sunt sfătuiți să facă un duș cât mai rapid și să își verifice atent corpul și hainele. O atenție sporită trebuie acordată zonelor sensibile, precum linia părului, spatele urechilor, axilele, genunchii, buricul sau zona inghinală. Reprezentanții instituției atrag atenția că, în cazul unei mușcături de căpușă, este esențial ca elevii să anunțe imediat un adult, pentru a permite o intervenție rapidă și pentru a preveni eventualele complicații.

Prin aceste acțiuni, Direcția de Asistență Socială Baia Mare urmărește nu doar informarea elevilor, ci și creșterea gradului de conștientizare privind importanța măsurilor de prevenție în menținerea sănătății.

Surse: Direcția de Asistență Socială Baia Mare