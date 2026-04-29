În fiecare an, pe 29 aprilie, lumea celebrează Ziua Internațională a Dansului, o ocazie dedicată uneia dintre cele mai vechi și expresive forme de artă. Evenimentul a fost instituit în 1982 de către Consiliul Internațional al Dansului, organism afiliat UNESCO, pentru a marca importanța dansului în cultură și societate.

Data de 29 aprilie nu a fost aleasă întâmplător, ci coincide cu ziua de naștere a lui Jean-Georges Noverre, considerat părintele baletului modern. Prin contribuțiile sale, acesta a transformat dansul într-o formă complexă de expresie artistică, în care mișcarea spune o poveste.

Ziua Internațională a Dansului este sărbătorită în întreaga lume prin spectacole, ateliere, demonstrații și evenimente dedicate atât profesioniștilor, cât și amatorilor. De la balet și dans contemporan, până la dansuri tradiționale și urbane, această zi evidențiază diversitatea și universalitatea dansului. Specialiștii subliniază că dansul nu este doar o formă de divertisment, ci și un mijloc de comunicare și dezvoltare personală. Prin mișcare, oamenii își exprimă emoțiile, își spun poveștile și creează conexiuni dincolo de bariere lingvistice sau culturale.

În același timp, dansul are beneficii importante pentru sănătate, contribuind la îmbunătățirea condiției fizice, a coordonării și a stării de bine. Practicat la orice vârstă, acesta devine un instrument accesibil pentru menținerea unui stil de viață activ.

Prin celebrarea acestei zile, organizatorii își propun să încurajeze participarea publicului la activități artistice și să atragă atenția asupra rolului dansului în educație și cultură. Ziua Internațională a Dansului rămâne, astfel, un prilej de a redescoperi bucuria mișcării și puterea artei de a aduce oamenii împreună. La mulți ani tuturor celor care trăiesc prin dans!