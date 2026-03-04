În perioada 23–26 februarie, un grup de elevi ai Colegiului Național „Vasile Lucaciu”, însoțiți de profesoarele Aneta Făzăcaș și Cristina Lupan, au vizitat capitala Franței în cadrul proiectului educațional „Paris – lecția vie a culturii europene”. Scopul activității a fost dezvoltarea competențelor lingvistice, culturale, sociale și interculturale ale elevilor, prin contact direct cu valorile și spiritul european.

Experiențele trăite au fost variate și memorabile, începând cu provocările utilizării transportului în comun parizian și ale controlului de securitate pe aeroportul Aéroport de Beauvais–Tillé. Elevii au avut ocazia să descopere farmecul autentic al patiseriei franțuzești, să admire luxul celebrului bulevard Champs-Élysées și eleganța magazinelor din Galeries Lafayette.

Programul cultural a inclus vizitarea impresionantului Palais Garnier, simbol al rafinamentului artistic francez, precum și a stadionului Stade de France, un reper al performanței sportive. Momente de uimire și amuzament au fost trăite la muzeul Paradox Museum Paris, unde iluziile optice au provocat percepțiile vizitatorilor.

Vizita a continuat cu descoperirea solemnului Hôtel des Invalides, a spectaculosului Palace of Versailles și s-a încheiat într-un mod memorabil la emblematicul Eiffel Tower, simbol al orașului luminilor.

Această experiență a reprezentat nu doar o excursie, ci o adevărată lecție deschisă despre istorie, cultură și civilizație europeană, contribuind la formarea unor tineri deschiși, curioși și pregătiți să exploreze lumea.