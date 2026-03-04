Direcția pentru Agricultură Județeană Maramureș a emis un comunicat privind autorizarea și controlul cultivatorilor de plante modificate genetic, reamintind obligațiile legale prevăzute de Ordinul nr. 61/2012.

Potrivit documentului, plantele modificate genetic pot fi cultivate doar de către cultivatori autorizați de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin intermediul DAJ Maramureș.

În vederea obținerii autorizației, persoanele fizice sau juridice care intenționează să cultive astfel de plante în scop comercial, pentru consum sau în loturi demonstrative trebuie să depună anual, la DAJ Maramureș, o cerere însoțită de un dosar care să cuprindă documente de identificare, dovada înregistrării în Registrul unic de identificare (fostul Registru al fermelor), precum și o declarație pe propria răspundere.

De asemenea, cultivatorii au obligația de a utiliza exclusiv sămânță certificată, însoțită de etichetă sau document oficial în care să fie menționat clar „semințe modificate genetic”, precum și codul unic de identificare al organismului modificat genetic, conform legislației în vigoare.

Conform prevederilor legale, este interzisă înființarea culturilor de plante modificate genetic pe suprafețe mai mici de un hectar, în trup compact, cu excepția celor destinate cercetării sau loturilor demonstrative.

Autorizarea se finalizează prin eliberarea unei autorizații de către DAJ Maramureș, document care constituie aprobarea oficială pentru cultivarea plantelor modificate genetic. Totodată, cultivatorii trebuie să se supună inspecțiilor și controalelor efectuate de personalul împuternicit al MADR, precum și al altor organisme abilitate, în conformitate cu legislația în vigoare.