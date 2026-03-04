Ordinul de protecție provizoriu se emite de către polițiștii care, în exercitarea atriibuțiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică.

Ieri, 3 martie a.c, în jurul orei 13.30, polițiștii orașului Ulmeni au fost sesizați de către o femeie de 32 de ani cu privire la faptul că a fost agresată de fratele său.

Din verificările efectuate a reieșit faptul că în urma unor divergențe din trecut, un bărbatul de 40 de ani ar fi agresat-o fizic pe sora sa, iar în urma agresiunii aceasta a suferit leziuni corporale.

În cauză, polițiștii au întocmit formular de evaluare a riscului, iar ca urmare a completării acestuia a reieșit risc iminent privind viața, integritatea fizică ori libertatea femeii, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.

Polițiștii maramureșeni le reamintesc tuturor cetățenilor că orice formă de abuz trebuie semnalată de îndată, pentru ca cei care încalcă prevederile legale să fie trași la răspundere.