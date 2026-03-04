Miercuri s-au împlinit 36 de ani de când Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost hirotonit arhiereu.

În prima duminică din Postul Mare a anului 1990, în data de 4 martie, Preafericirea Sa a fost hirotonit Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, primind titulatura de „Lugojanul”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a născut în data de 22 iulie 1951, în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș, fiind al treilea copil al familiei Alexie și Stela Ciobotea.

În anul 1974, a obținut licența în Teologie la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu. Ulterior, și-a continuat studiile doctorale sub îndrumarea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

Formarea sa teologică a fost completată prin stagii de studiu la Strasbourg (Franța) și la Freiburg im Breisgau (Germania).

În anul 1987, viitorul Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române a intrat în monahism la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, avându-l ca naș de călugărie pe Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria. În același an a fost hirotonit ierodiacon, iar apoi ieromonah.

Un an mai târziu, a fost hirotesit protosinghel și numit consilier patriarhal, fiind totodată director al Sectorului Teologie Contemporană și Dialog Ecumenic.

În aceeași perioadă a desfășurat și activitate didactică, devenind conferențiar la Institutul Teologic Universitar din București.

Ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, ales în data de 7 iunie 1990, s-a remarcat prin numeroase inițiative pastorale, administrative și culturale, între care restaurarea Catedralei Mitropolitane din Iași, înființarea Centrului medical „Providența”, precum și fondarea Ziarului Lumina și a postului Radio Trinitas.

În data de 12 septembrie 2007, a fost ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind întronizat în data de 30 septembrie 2007. În această perioadă, a continuat misiunea atât în țară, cât și în diaspora românească din Occident.

Una dintre cele mai importante realizări ale Preafericirii Sale este edificarea Catedralei Naționale, considerată o lucrare simbolică pentru Biserica Ortodoxă Română.

Preasfințitul Părinte Varlaam, Episcop vicar patriarhal, a evidențiat, în mesajul de felicitare din Duminica Ortodoxiei, continuitatea și rodnicia slujirii: „Acești 36 de ani de slujire arhierească ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel au imprimat un ritm și un etos Bisericii noastre”.

Preasfinția Sa a amintit și perioada în care Patriarhul Daniel a păstorit ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, evocând cuvintele de apreciere ale Mitropolitului Bartolomeu Anania, care descria activitatea mitropoliei drept „o prisacă a Duhului Sfânt”.

Totodată, Episcopul vicar patriarhal a subliniat că, după întronizarea din 30 septembrie 2007, această „prisacă a Duhului Sfânt” s-a extins la nivelul întregii Patriarhii Române, iar lucrarea Bisericii a devenit tot mai vizibilă în societate, fiind recunoscută chiar și de cei care nu au o legătură directă cu viața bisericească.