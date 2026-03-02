Asociația Umanitară „Sfânta Ursula” a organizat la Borșa o activitate cu profund mesaj spiritual, dedicată umilinței și slujirii aproapelui, în spiritul perioadei Postului.

Pornind de la modelul oferit de Isus, participanții au reflectat asupra importanței devotamentului și a puterii de a te apleca în fața semenilor. Îndrumați de părintele Benedic Ciprian din Sighet, cei prezenți au desfășurat atât activități individuale, în care și-au exprimat emoțiile și gândurile, cât și momente de lucru în echipă, inspirate de episodul Cinei celei de Taină.

Într-un gest simbolic, participanții au retrăit momentul „spălării picioarelor”, înțelegând că adevărata creștere începe prin smerenie, prin slujirea aproapelui și prin sprijinul oferit reciproc.

Evenimentul s-a bucurat de sprijinul Parohiei romano-catolice Sfântul Francisc de Assisi din Baia Borșa, prin implicarea părintelui paroh Daniel Giurgiu, căruia organizatorii i-au mulțumit pentru punerea la dispoziție a spațiului bisericii. De asemenea, surorile ursuline au fost apreciate pentru alegerea și organizarea temei, iar voluntarii din Sighet, Baia Borșa și Baia Mare s-au implicat activ în desfășurarea momentelor pregătite.

Prin astfel de inițiative, Asociația Umanitară „Sfânta Ursula” continuă să promoveze valorile creștine, solidaritatea și formarea spirituală a comunității.