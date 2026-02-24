Azi, 24 februarie, în jurul orei 00.50, polițiștii din Baia Mare au oprit pentru control pe strada Lăpușului un autoturism.

Polițiștii au identificat la volanul autoturismului un bărbat de 36 de ani, iar în urma testării acestuia cu aparatul etilotest rezultatul a indicat o concentrație de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, însă acesta a refuzat prelevarea.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz polițiștii continuă cercetările.