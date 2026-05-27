În perioada 25-29 mai 2026 se derulează la nivel național „Săptămâna Siguranței Școlare”, astfel, în acest context, polițiștii din cadrul Biroului de Siguranță Școlară, sprijiniți de polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic- Grupa Canină au desfășurat, la data de 26 mai a.c., o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță școlară în incinta și în zonele adiacente Școlii Generale Nr. 9 din Borșa.

Activitățile au vizat crearea unui climat sigur și educativ, prin reducerea violenței, a absenteismului și a comportamentelor de risc în mediul școlar.

În cadrul activităților au fost abordate teme esențiale precum evitarea comportamentelor de risc, a situațiilor vulnerabile la care pot fi expuși elevii la școală, acasă sau pe stradă, despre interacțiunea cu persoanele necunoscute, dar și consecințele fizice, psihologice și juridice asociate faptelor de violență.

Totodată, au fost verificate zonele adiacente școlii menționate, în vederea identificării elevilor care absentează de la cursuri.

Prin prezența în mediul școlar, polițiștii urmăresc conștientizarea necesității respectării normelor legale, precum și a importanței educației în dezvoltarea și viitorul tinerilor, iar astfel de activități vor continua să fie desfășurate în mod constant în unitățile de învățământ din județul Maramureș.