Luni, 23 februarie 2026, începe Postul Paștelui, cunoscut și sub numele de Postul Mare, care este cel mai lung și mai aspru post din calendarul ortodox. Este o perioadă cu multe tradiții, o perioadă de abstinență și de rugăciune.

Postul de 40 de zile aduce aminte și de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu, Decalogul, scris pe lespezile de piatră ale Tablelor Legii. Pentru creștini, postul este o modalitate de a se smeri în fața lui Dumnezeu și de a-și reafirma credința. Postul reprezintă reținerea totală de la anumite alimente și băuturi în scop religios și moral. Mai mult, creștinii trebuie să se rețină de la anumite gânduri dăunătoare, anumite pofte, patimi sau fapte rele. Acest lucru înseamnă că postul trupesc trebuie însoțit de postul sufletesc.

Postul Mare este o perioadă de reflecție, de pocăință și pregătire sufletească pentru Învierea Domnului. Această călătorie spirituală ne oferă ocazia de a ne curăța sufletul și de a ne apropia mai profund de Dumnezeu.

În tradiția creștină, Postul Mare evocă cele 40 de zile petrecute de Iisus în pustie, precum și suferințele Sale dinaintea Răstignirii. Prin post și rugăciune, credincioșii refac simbolic acest drum al purificării, pregătindu-se pentru cea mai importantă sărbătoare a creștinismului: Paștele.

Postul Paștelui nu se încheie odată cu împlinirea celor 40 de zile, ci continuă cu Săptămâna Patimilor, cunoscută și ca Săptămâna Mare, ultima săptămână dinaintea Paștelui, care comemorează suferințele, răstignirea și moartea Mântuitorului Iisus Hristos. În această perioadă, rânduielile bisericești devin și mai stricte.

Postul Paștelui 2026 începe pe 23 februarie și se încheie pe 11 aprilie, reprezentând o perioadă dedicată pregătirii spirituale pentru sărbătoarea Învierii. În acest interval, credincioșii sunt invitați să renunțe la consumul de carne, ouă, lapte și brânzeturi.

Totodată, calendarul bisericesc include zile cu dezlegare, când este permis consumul de pește, precum și ocazii speciale în care vinul, uleiul sau untdelemnul pot fi integrate în dietă, în conformitate cu tradițiile și recomandările spirituale ale bisericii.

În cadrul Postului Paștelui 2026, credincioșii ortodocși au dezlegare la pește în două zile cu semnificație religioasă deosebită: 25 martie și 5 aprilie, date care coincid cu sărbători creștine importante.

Prima dezlegare la pește din cadrul Postului Mare are loc pe 25 martie, de Buna Vestire, sărbătoare care marchează momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe Hristos. Evenimentul simbolizează începutul împlinirii planului divin de mântuire a omenirii și ocupă un loc central în calendarul creștin.

A doua zi cu dezlegare la pește este 5 aprilie, în Duminica Floriilor, sărbătoare ce marchează intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim, cu o săptămână înainte de răstignire. Aceasta reprezintă ultima duminică a postului și precede Săptămâna Patimilor, considerată cea mai riguroasă perioadă de post din întregul an.