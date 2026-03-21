Un bărbat din Maramureș, condamnat la peste 19 ani de închisoare pentru trafic de droguri, a fost prins în Spania și urmează să fie adus în România pentru a-și ispăși pedeapsa.

Este vorba despre Nicolae Volodea Cureleac, în vârstă de 31 de ani, originar din Sighetu Marmației și domiciliat în comuna Rona de Sus. Acesta era urmărit internațional în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile române, după ce a fost condamnat la 19 ani, 3 luni și 7 zile de închisoare pentru infracțiuni la regimul stupefiantelor.

Bărbatul a fost localizat și reținut în orașul Reus, de către Poliția Națională Spaniolă, în urma unei acțiuni realizate cu sprijinul polițiștilor români. Potrivit Inspectoratul General al Poliției Române, capturarea a fost posibilă datorită schimbului rapid de informații prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională.

De asemenea, un rol important l-a avut colaborarea prin intermediul Biroului Atașatului de Afaceri Interne, care a facilitat identificarea și reținerea suspectului pe teritoriul Spaniei.

În prezent, acesta a fost pus la dispoziția autorităților judiciare spaniole, urmând să fie predat României pentru executarea pedepsei.

Cazul arată încă o dată că, indiferent de distanță, cooperarea internațională între poliții funcționează, iar cei care încearcă să se sustragă de la executarea pedepselor ajung, în cele din urmă, în fața legii.