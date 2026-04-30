Iubitorii de relaxare și distracție acvatică au un motiv în plus de bucurie: complexul Aquastar Satu Mare dă startul sezonului estival mai devreme decât în mod obișnuit, redeschizând piscinele exterioare începând cu 30 aprilie. În timp ce alte ștranduri își pregătesc deschiderea pentru luna mai, Aquastar vine cu o ofertă anticipată pentru vizitatori, care vor putea profita de piscinele cu apă încălzită, zonele de relaxare și facilitățile moderne încă de la finalul lunii aprilie. Printre atracțiile principale se numără zona de tobogane acvatice, una dintre cele mai populare componente ale complexului, destinată atât copiilor, cât și adulților care caută adrenalină și distracție. De asemenea, piscina semiolimpică exterioară va fi disponibilă pentru pasionații de înot, iar cei mici vor avea la dispoziție un spațiu special amenajat, cu apă încălzită și zone de joacă în siguranță.

Reprezentanții complexului anunță că și în acest an vor fi disponibile oferte speciale pe tot parcursul lunii mai, în zilele lucrătoare. Printre acestea se numără biletul Matinal și pachetul Siesta, care includ acces la piscine și zone de relaxare, inclusiv saună, la prețuri promoționale.

Prin infrastructura modernă și diversitatea facilităților, Aquastar Satu Mare își consolidează poziția de destinație preferată pentru petrecerea timpului liber în nord-vestul țării, oferind o combinație între relaxare, sport și distracție pentru toate vârstele.

Astfel, sezonul estival începe mai devreme la Aquastar, iar de la 30 aprilie, vizitatorii sunt așteptați să se bucure de apă, soare și momente de relaxare în aer liber.