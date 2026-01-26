Copiii din Centrul de Primire în Regim de Urgență Sighetu Marmației au avut parte de o nouă întâlnire educativă valoroasă cu doamna comisar-șef Flavia Sălăgean, reprezentant al Biroului de Siguranță Școlară Maramureș.

În cadrul activității, discuțiile s-au axat pe prevenirea infracțiunilor comise cu violență, dar și pe riscurile asociate consumului de substanțe, teme deosebit de importante pentru dezvoltarea armonioasă și sigură a copiilor și adolescenților.

Întâlnirea a avut un caracter interactiv, adaptat vârstei și nivelului de înțelegere al copiilor, încurajând dialogul deschis, întrebările și exprimarea propriilor opinii. Prin exemple concrete și explicații clare, copiii au reușit să înțeleagă mai bine importanța siguranței personale, a alegerilor responsabile și a consecințelor pe care acestea le pot avea asupra vieții lor.