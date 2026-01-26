Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» invită publicul joi, 29 ianuarie, începând cu ora 17:00, la vernisajul expoziției temporare „Viziuni la cotitură”, semnată de artistul vizual Részeg Botond și curatoriată de Kinga German.

Născut la Miercurea Ciuc, Részeg Botond este artist vizual și doctor în arte, cu o activitate artistică recunoscută pe plan internațional în domeniile desenului, graficii și picturii. Artistul este reprezentat de Yi Gallery New York, iar lucrările sale se regăsesc în colecții publice și private de prestigiu, printre care se numără Colecția Papei Francisc (Vatican), Colecția Prințului Albert II de Monaco, precum și importante colecții muzeale din Europa și Statele Unite ale Americii.

Expoziția „Viziuni la cotitură” reunește 43 de lucrări de grafică și pictură, care propun o reflecție profundă asupra condiției umane contemporane, explorând teme precum relația dintre om și mașină, fragilitatea existenței și identitatea individului în contextul lumii actuale.

Publicul va putea vizita expoziția în perioada 29 ianuarie – 8 martie, în sălile de expoziții temporare ale muzeului, situate pe strada 1 Mai nr. 8, Baia Mare, de marți până duminică, între orele 10:00 și 17:00.