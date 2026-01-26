A fost emis ordinul de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Proiect tip – Construire creșă medie, sat Groși, comuna Groși, județul Maramureș”. Lucrările vor începe în data de 26 ianuarie 2026, cu un termen de execuție de 12 luni.

Investiția este realizată prin Compania Națională de Investiții (CNI), având o valoare totală de 11.351.174,74 lei, iar primaria Groși are un aport de 500.000 lei în cadrul acestui proiect.

„Ne bucurăm de această veste deosebit de importantă pentru dezvoltarea educației timpurii în comuna noastră, un pas concret spre îmbunătățirea condițiilor oferite copiilor încă de la cele mai fragede vârste. Acest proiect deschide noi perspective pentru familiile tinere din Groși și din zonele învecinate, oferind sprijin real părinților și contribuind la crearea unui viitor mai sigur și mai bine pregătit pentru comunitatea noastră.”, spun autoritățile locale.