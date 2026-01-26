În noaptea de 25 spre 26 ianuarie a.c., timp de două ore, polițiștii din Baia Mare au desfășurat o amplă acțiune, de tip Blocada.

Scopul acesteia a vizat prevenirea și combaterea faptelor antisociale, dar și prevenirea accidentelor rutiere.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 77 de autovehicule, iar ca urmare a nerespectării prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale.

De asemenea, în cazul a două autoturisme polițiștii au dispus reținerea certificatelor de înmatriculare, până la remedierea abaterilor constatate.

Rețineți: Un moment de inconștiență poate avea urmări grave. Siguranța în trafic începe cu respectarea prevederilor legale!