Muzeul Satului din Baia Mare îi invită pe vizitatori miercuri, 24 septembrie, între orele 10.00 și 18.00, să participe la una dintre cele mai tradiționale îndeletnicir d toamnă: prepararea silvoiței, fără zahăr, fiert la foc de lemn bătrân

Organizatorii vor începe dis-de-dimineață cu pregătirea focului și a căldării de aramă, urmând ca prunele cele mai gustoase să fie dejdiocate și fierte pe parcursul întregii zile, până când silvoița capătă consistență și e gata de pus în borcane.

„Dis-de-dimineață pregătim focul, căldarea de aramă și ne apucăm să ,,dejdiocăm” prunele cele mai gustoase. Nu de alta, dar a fi de învârtit în căldarea cât îi ziua de lungă, pentru ca pe înserat, silvoița să capete consistență și să fie numMuzeuai bună de pus în borcane. Dacă îți dorești să descoperi cum se pregăteau odinioară proviziile ,,de pus de iarnă” sau să îți aduci aminte de gustul autentic al copilăriei, te așteptăm alături de noi!”, spun organizatorii.

𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑝𝑒 𝑏𝑎𝑧𝑎 𝑏𝑖𝑙𝑒𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑧𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑚𝑢𝑧𝑒𝑢𝑙𝑢𝑖. 🔖