Cetatea Fisculașului din Șișești își deschide porțile pe 1 și 2 mai pentru toți cei care doresc să redescopere farmecul tradițiilor autentice, în cadrul unui eveniment dedicat culturii și voii bune.

Sub mesajul „Două zile de poveste, tradiție și voie bună”, organizatorii propun un program artistic muzical desfășurat în intervalul orar 17:00-22:00, în ambele zile.

În prima zi, pe 1 mai, pe scenă vor urca „Cetera ca pe fisculaș”, Ionuț Uivaroși alături de Grupul Codrenii, dar și Crina Horincar împreună cu Ansamblul Florile Chioarului, oferind publicului momente autentice din folclorul românesc.

Cea de-a doua zi, 2 mai, va aduce în fața spectatorilor „Ceterașii de pe sate”, continuând atmosfera tradițională și spiritul autentic al evenimentului.

Participanții sunt invitați să se bucure de muzică autentică, dansuri populare și o atmosferă tradițională de neuitat, într-un cadru rustic specific zonei Maramureșului.

Intrarea este liberă, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați să ia parte la această sărbătoare a tradiției.