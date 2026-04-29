Cu ocazia zilei de 1 Mai, programul de lucru al casieriilor VITAL S.A. precum și al celorlalte departamente ale societății atât din Baia Mare, cât și din celelalte localități în care operăm, se modifică după cum urmează:

VINERI 01.05.2026 – ÎNCHIS

În această zi, societatea VITAL SA va avea echipe de intervenție pregătite în cazul în care apar avarii la rețelele de alimentare cu apă potabilă sau la rețelele de canalizare.

Permanența va fi asigurată de dispeceratul societății, care funcționează 24 de ore din 24. Astfel, în cazul în care apar situații deosebite, utilizatorii pot suna la numerele de telefon tel. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372/752661.