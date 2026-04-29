Festivalul-Concurs de Dansuri Populare Tradiționale „Pe Toloaca Satului”, ajuns la cea de-a III-a ediție, s-a desfășurat duminică la Vorona (județul Botoșani), transformând evenimentul într-o veritabilă sărbătoare a tradiției, talentului și autenticului românesc.

Pe scenă au urcat ansambluri din mai multe zone, care au adus în fața publicului frumusețea dansului popular și bogăția costumelor tradiționale, într-o atmosferă plină de energie și culoare.

Invitații speciali, Ansamblul Folcloric „Coconii din Breb”, au impresionat publicul prin autenticitate, profesionalism și respectul profund pentru valorile folclorului românesc.

Trofeul ediției din acest an a fost câștigat de Ansamblul Folcloric „Coconașii Brebului”, din Maramureș, juriul apreciind atât tehnica deosebită a dansului, cât și fidelitatea față de tradițiile autentice ale zonei reprezentate.

Evenimentul a reconfirmat importanța promovării și păstrării folclorului românesc, aducând împreună artiști și iubitori ai tradițiilor populare într-un cadru de sărbătoare.