La data de 29 martie a.c., polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară, în comuna Leșu.

Perchezițiile au vizat documentarea activității infracționale a 11 persoane, bănuite de comiterea mai multor infracțiuni la regimul armelor, respectiv braconaj cinegetic, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, contrabandă calificată, uz de armă fără drept, transportul vânatului provenit din braconaj și deținerea fără drept de articole pirotehnice, interzise publicului larg.

Din investigațiile efectuate, până în prezent, a reieșit faptul că, persoanele în cauză, din 2024 și până în prezent, ar fi folosit arme letale deținute ilegal și legal la acțiuni de braconaj cinegetic, în județele Bistrița-Năsăud, Maramureș și Suceava. Una dintre armele folosite ar fi fost introdusă ilegal pe teritoriul României. În urma activităților de braconaj, persoanele cercetate ar fi recoltat exemplare din specia cervidelor și vânat mic.

La percheziții, polițiștii au ridicat și indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor o armă letală cu glonț (ascunsă într-un tub de scurgere îngropat în pământ), 3 arme neletale supuse autorizării, muniție de diferite calibre, trofee de vânat, 57 de kg. de carne de vânat, articole pirotehnice interzise publicului larg, dispozitive de vedere pe timp de noapte și alte accesorii și bunuri de interes pentru cauză.

Polițiștii au pus în aplicare mandate de aducere cu privire la 8 bărbați cu vârste între 17 și 62 de ani, aceștia fiind conduși la sediul inspectoratului pentru audieri.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, în vederea documentării cauzei sub toate aspectele.