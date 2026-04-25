Alte cazuri de violență în familie ne reamintesc cât de important este să nu rămânem indiferenți.

Un bărbat a fost victima agresiunilor fizice comise de propriul fiu, fapte petrecute în locul care ar fi trebuit să îi ofere siguranță – acasă.

Astfel, ieri, 24 aprilie a.c., polițiștii au intervenit prompt în localitatea Sighetu Marmației pentru protejarea victimei, au emis un ordin de protecție provizoriu, iar agresorul a fost evacuat din locuință.

Tot ieri, 24 aprilie a.c., polițiștii au intervenit la un caz de violență domestică sesizat pe raza localității Sat Șugatag.

La fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat ar fi agresat-o fizic pe fiica sa.

Și în această situație, polițiștii au constatat că se impune emiterea unui ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile.

Polițiștii monitorizează respectarea măsurilor de siguranță impuse prin ordinele de protecţie și efectuează cercetări în cadrul dosarelor penale întocmite pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.