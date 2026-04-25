Astă-noapte, în jurul orei 02.40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au oprit pentru control un autoturism care circula pe bulevardul Republicii din Baia Mare.

Întrucât conducătorul auto, un bărbat de 55 de ani emana halenă alcoolică, polițiștii au efectuat testarea cu aparatul din dotare.

Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge, după ce rezultatul testării a indicat concentrația de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările.