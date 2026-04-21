La data de 20 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa, care desfășurau activități specifice în traficul rutier, au oprit pentru control un vehicul care circula pe D.J. 108E, în localitatea Chelința.

Polițiștii au verificat documentele prezentate de către conducătorul vehiculului, iar ulterior au efectuat verificări suplimentare. Astfel, au stabilit că bărbatul de 63 de ani, care conducea vehiculul în cauză, nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În continuare, polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilotest, al cărei rezultat a indicat valoarea de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului de caz, efectuează cercetări în vederea administrării probatoriului util cauzei.

În cursul aceleași zile, în jurul orei 20.15, în timp ce echipajul de poliție se afla în localitatea Asuaju de Sus, a efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism.

Verificările polițiștilor au relevat că bărbatul de 57 de ani, aflat la volanul autoturismului oprit, nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentu conducerea unui vehicul fără permis de conducere și i-au reamintit conducătorului auto că riscurile la care se expune pe el însuși, dar și pe ceilalți participanți la trafic pot duce chiar la tragedii.

