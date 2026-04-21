Diana Iluț a fost aleasă prim vicepreședinte ANAT iar vicepreședinți sunt Marius Berca, Valeriu Claudiu Ștefan și Adrian Voican. Dr. Alin Burcea este președinte de onoare al ANAT

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT) a avut, pe 20 aprilie, la hotelul Pullman din București, Adunarea Generală care a inclus alegerile pentru noul președinte și pentru noul Birou Executiv și Consiliu Director al organizației, pentru perioada 2026-2028.

În urma voturilor, noul președinte ANAT este Cristian Bărhălescu, director Icar Tours din Constanța. „Am preluat rolul de președinte al ANAT. Pentru mine, este mai mult decât o funcție – este o responsabilitate față de o industrie în care sunt implicat de zeci de ani, atât prin Icar Tours Constanța, cât și ca președinte al ANAT Sud-Est. Nu vin cu promisiuni mari, ci cu o disponibilitate reală de a munci, de a dialoga și cu dorința de a pune lucrurile în mișcare, împreună cu toți colegii din Consiliul Director, din executiv și cu cei care doresc să se implice”, declară Cristian Bărhălescu, președintele ales al ANAT pentru mandatul 2026-2028.

Prim vicepreședinte ANAT a fost ales Diana Iluț (președintele Organizației de Management al Destinației – OMD Maramureș), iar vicepreședinți Marius Berca (Christian Tour), Valeriu-Claudiu Ștefan (Velmar Dreams Pitești) și Adrian Voican (Bibi Group4Travel). Consiliul Director al ANAT este completat de Ioana Burcea (Paralela 45), Cristian Vlad (Eximtur Făgăraș), Lucian Boronea (Accent Travel & Events), Claudiu-Andrei Chirilov (Laguna Tour Constanța), Aurelian Marin (Paradis Vacanțe de Vis – Constanța), Mădălina Nicolescu (Olimpic International), Dan Anghelescu (La Piovra Turista) și George Cioceanu (TravelFuse).

De asemenea, sunt membri ai Consiliului Director președinții Consiliilor Regionale ANAT: Mihaela Patentașu (KMD Travel) – Regiunea București-Ilfov, Dumitru Nănescu (Inter Tour Bacău) – Regiunea Nord-Est, Valeriu-Claudiu Ștefan (Velmar Dreams) – Regiunea Sud-Est, Isabella Kovacs (Lang Travel) – Regiunea Sud-Vest și Flaviu Vîrca (Air Fla Sibiu) – Regiunea Centru-Nord.

”O etapă se încheie, mă retrag «în glorie», dar, în același timp, las loc schimbului de generații. Acum 36 de ani am avut un vis și am fondat ANAT, iar astăzi visez ca o nouă generație să ducă mai departe acest drum. Trebuie să fim puternici, să ne implicăm, pentru că statul devine din ce în ce mai slab și mai dezinteresat. Doar mediul privat aduce prosperitatea!”declară Alin Burcea, fost președinte ANAT (1990-1993, 2016-2018 și 2024-2026), actual președinte de onoare ANAT.

”Să fiu aleasă prim-vicepreședinte al ANAT este, pentru mine, o realizare profesională remarcabilă. Cred în puterea asociațiilor profesionale și patronale, în importanța lor într-o economie corectă și competitivă. Organizații puternice înseamnă parteneri pentru sistemul politic și administrativ, înseamnă vocea industriei turistice care nu poate fi neglijată. Îmi doresc ca vocea ANAT să redevină una puternică, independentă, care susține operatorii economici și îi ajută să se dezvolte, care se aliniază cu politicul pentru un scop comun: un turism competitiv în România, realizat cu responsabilitate și cu folos, reglementat juridic și integrat în legislația europeană și internațională. Alegerea mea ca reprezentant al Organizației de Management al Destinației Turistice Maramureș este o premieră și deschide calea unor colaborări mai bune între actorii din industrie: agenții de turism, OMD-uri, alte asociații”, subliniază Diana Iluț, prim vicepreședinte ANAT.

Cristian Bărhălescu, actualul președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), este unul dintre profesioniștii cu experiență solidă în turismul românesc, activ în industrie încă din anii ’90. Proprietar și manager al agenției Icar Tours din Constanța, el a contribuit constant la dezvoltarea sectorului și la reprezentarea intereselor agențiilor de turism. În perioada 2012–2013, a ocupat funcția de secretar de stat pentru turism în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, implicându-se în proiecte importante pentru industrie și în dialogul instituțional la nivel național și internațional. Totodată, România a deținut, în acel mandat, președinția Organizației Mondiale a Turismului (UNWTO), un moment relevant pentru vizibilitatea internațională a turismului românesc, context în care Cristian Bărhălescu a avut un rol activ în relația cu organismele globale de profil. Prin experiența sa atât în mediul privat, cât și în administrația publică, Cristian Bărhălescu rămâne o voce importantă în turismul românesc și un susținător al dezvoltării sustenabile a industriei.

Cei zece președinți ANAT de până în prezent au fost Alin Burcea, președinte fondator (1990-1993, respectiv 2016-2018, 2024-2026), Cornel Găină (1993-1998, 2000-2004), Marcel Bădescu (1998-2000, președinte de onoare între 2002 și 2013), Lucia Nora Morariu (2004-2006, 2013-2015), Gheorghe Fodoreanu (2006-2007), Dragoș Anastasiu (2007-2009), Corina Martin (2009-2013), Aurelian Marin (2015-2016), Nicolae Demetriade (2018-2020, Dumitru Luca (2020-2024) și Alin Burcea (2024-2026).